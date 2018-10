Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sbarca a Roma l'Arca di Noè, all'intenro del Villaggio #Stocoicontadini, dove poter conoscere i cibi, le piante e gli animali salvati dall'estinzione grazie al lavoro e all'impegno di generazioni riconosciuto e sostenuto dai Sigilli di Campagna Amica.Qualche esempio? Conquisteranno di certo la scena per grandi e piccini la capra Valdostana con le lunghissime corna e la pecora Comisana dalla testa rossa.Ci saranno esemplari sopravvissuti lungo tutta la Penisola come la mucca Agerolese dal mantello nero che produce il latte per il provolone del monaco o il Mucco Pisano, ma anche il maiale di Cinta senese dalla curiosa fascia bianca sul manto scuro e i cavalli Persano, Maremmano, Tolfetano e i simpatici Haflinger altotesini dalla folta criniera chiara, insieme a molte altre razze in pericolo di oche, anatre, conigli e galline che animano la campagna italiana e che saranno oggetto dello studio della Coldiretti Sos per la fattoria italiana.