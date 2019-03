Sbaglia un quiz e massacra l'istruttore di scuola guida

Emilio Orlando

Sbagliava sempre i quiz. Veniva rimproverato dall'istruttore di scuola guida e per questo si è voluto vendicare.

In che modo? Con un brutale pestaggio, in un'aula di educazione stradale. Non sopportava i continui rimproveri davanti ai suoi coetanei per la sua disattenzione. Con due pugni dietro la testa ha messo ko l'istruttore che lo aveva ripreso durante una lezione di teoria. Il docente, che è anche il proprietario dell'autoscuola, è caduto a terra spezzandosi la caviglia, ed ha riportato anche un lieve trauma cranico. Cinquanta sono stati i giorni di prognosi che il cinquantacinquenne ha riportato dopo la violenta aggressione da parte dell'allievo. Panico e paura hanno subito assalito i presenti, che non credevano ai loro occhi. Tutto è cominciato in via Federico Verdinois 32, al Collatino, mentre l'insegnante stava spiegando il codice della strada.

Uno degli aspiranti guidatori, un giovane di diciannove anni di buona famiglia descritto da tutti come un bravo ragazzo e poco incline ad essere violento, ha mal sopportato i biasimi continui che riceveva da parte dell'istruttore perché era distratto. La furia cieca dello studente è stata immediata, e ha colpito l'insegnate alla sprovvista, non dandogli nemmeno il tempo di difendersi: con una violenza inaudita si è alzato ed ha affrontato il titolare dell'agenzia. Con un destro - sinistro lo ha colpito facendolo cadere per terra e perdere momentaneamente i sensi. Nella caduta la caviglia non ha retto il peso del corpo e si è fratturata. Le urla di dolore hanno attirato altre persone presenti negli uffici per il disbrigo delle pratiche automobiliste. Le sirene delle ambulanze, l'arrivo della polizia hanno fatto temere il peggio per le sorti del poveretto che era a terra. In ospedale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, che a distanza di tempo non ha permesso ancora alla vittima dell'aggressione di ritornare in forze. La vicenda adesso è in mano ai magistrati di piazzale Clodio, che indagano per lesioni gravi.

Se un tempo i cattivi risultati dei ragazzi a scuola guida erano l'occasione per impara meglio la guida sicura, oggi la situazione si è ribaltata. Gli allievi ansiosi di prendere subito la patente sfogano la propria rabbia sugli istruttori, ritenuti gli unici colpevoli.

