Savona: «Vi svelo la guerra a Gaza con una fiaba nera»

CANNES - «Si può raccontare il conflitto dall'interno? Io ci ho provato e ci sono riuscito, tutto è nato un po' come una scommessa, un po' come una bravata, poi ho scoperto una storia importante». Il regista Stefano Savona spiega così la nascita del suo La strada dei Samouni, una «fiaba nera» mostrata ieri dalla Quinzaine des Réalisateurs, primo tra i film italiani alla Croisette.Documentarista di talento, Savona nel 2009 aveva girato a Gaza Piombo fuso e lì aveva conosciuto la storia della famiglia palestinese dei Samouni, che ha perso 29 dei suoi componenti a causa dell'operazione militare israeliana. Con l'aiuto di Simone Massi, che ha ricostruito gli eventi con un'animazione poetica e tragica, il regista ha restituito una storia, dei sentimenti, a quella famiglia. «Il cinema è fatto per opporsi alle macerie - ha detto Savona - non può diventare compiacimento della distruzione, anche se la distruzione è fotogenica». (M. Gre.)