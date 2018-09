Sassate per rapinare gli automobilisti

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaTentato omicidio, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento e lesioni personali aggravate. Questa l'accusa per i quattro responsabili, tutti residenti presso il campo nomadi di Castel Romano, autori delle sassaiole avvenute nei mesi scorsi sulla Pontina, al confine tra Roma e Pomezia. La strategia era semplice e ben rodata: appostarsi di notte nella boscaglia poco prima del campo, lanciare sassi contro le auto di passaggio che erano costrette a fermarsi in un vicino distributore, e lì rapinare i malcapitati.Auto danneggiate, tra cui anche un pullman Cotral, vetri infranti, pneumatici lacerati e diversi feriti: questo il bilancio dell'attività criminale. Un vero e proprio incubo per i pendolari diretti verso Roma. L'ultimo episodio, il più grave è avvenuto lo scorso 25 luglio scorso, quando sette automobilisti sono rimasti coinvolti nella sassaiola, mettendo a rischio, con manovre di fortuna, la propria e l'altrui incolumità; oltre ai danni alle vetture, un automobilista è rimasto anche lievemente ferito.A terra decine di massi, grandi 30 centimetri per 30 e pesanti oltre 3 kg tirati con la consapevolezza di far male, un puro caso che non si sia sfiorata la tragedia. Ma come dicevamo non si tratta di un caso isolato, in questi ultimi anni sono state decine le segnalazioni e gli appelli lanciati dai pendolari, così come numerosi sono stati gli interventi delle forze dell'ordine.Gli agenti della polizia che allora indagavano sul caso, data la pericolosità del tragitto, consigliavano di non fermarsi davanti al campo nomadi, ma di accostare solo in un secondo momento, in sicurezza. A farne le spese sono stati ben dodici cittadini della capitale, ma il numero potrebbe aumentare con il prosieguo delle indagini.I componenti della banda, padre e figlio, ancora minorenne, oltre ad altri due uomini di 34 e 35 anni, sono stati identificati dopo una articolata indagine compiuta in collaborazione dagli agenti della Polizia Di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia e quelli del commissariato Spinaceto.riproduzione riservata ®