Sassaiola dei nomadi contro i bus alla Magliana

Ancora bus presi di mira dalle sassaiole. Ancora nell'area a ridosso del campo nomadi di via Candoni. «Questa amministrazione comunale anziché tacere dovrebbe avere il coraggio di intervenire in questo grave clima di illegalità, legato in particolare al permissivismo che oramai si registra nei confronti dei reati commessi dai nomadi, e che oltre ad un intervento di controllo costante dovrebbe prevedere interventi concreti contro il lancio di oggetti contundenti ai danni di persone e cose. Un proliferarsi di nomadi nelle zone più disparate di Roma e del Municipio XI, con l'aumento purtroppo anche di denunce di questo genere di reati, in particolare nella zona della rimessa Atac di Via Candoni alla Magliana. Un reato che sembra oramai rappresentare uno dei più diffusi passatempo dei giovani, ma non solo, che popolano le baraccopoli della Capitale, divenute a tutti gli effetti le favelas romane». Lo dichiarano in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia.