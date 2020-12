Sars-cov-2, influenza o virus respiratorio sinciziale?

MILANO- Genomica, la società di diagnostica molecolare di PharmaMar mette a disposizione degli ospedali e dei laboratori diagnostici il suo nuovo test PCR, qCOVID-19 Respiratory COMBO, per il rilevamento differenziale della SARS- CoV-2, dell'influenza A e B e del virus sinciziale respiratorio (RSV). Questa innovazione, che ha già ottenuto il marchio CE, è stata realizzata dal team di R&S di Genomica a Madrid. Il nuovo test ha completato con successo le prove su campioni rinofaringei di pazienti con infezioni respiratorie diversi ospedali di Valencia. La sensibilità mostrata è superiore al 95% e la specificità al 99,7%. Il kit di PCR diagnostico si è quindi dimostrato altamente sensibile e specifico nel rilevare e differenziare i virus respiratori, tra cui la SARS-CoV-2, che consente persino di individuare i casi asintomatici, per una diagnosi rapida e precisa. Così si possono classificare i pazienti e determinare le misure di trattamento e di isolamento più appropriate per ogni caso. Il test è ora disponibile in commercio e supporta la tecnologia Real Time PCR o qPCR, tecnologia ampiamente utilizzata per la diagnosi in ospedali, centri sanitari o laboratori diagnostici. (A.Cap.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

