Sarri, carezze alla Lazio: «Bene il ritiro ad Auronzo e i tifosi sono speciali»

Enrico Sarzanini

Archiviata la rabbia per il pareggio con il Padova il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ritrova il sorriso. Il bilancio di questa prima parte di ritiro ad Auronzo è stata positiva e l'allenatore è soddisfatto del suo approccio al mondo biancoceleste: Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo ha detto a Lazio Style Channel -. Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. La squadra, ieri rientrata a Roma, osserverà qualche giorno di riposo, sabato appuntamento a Formello dove si rivedranno anche Immobile, Acerbi e Correa, il 2 agosto la partenza per Marienfeld in Germania dove la squadra sosterrà la seconda parte della preparazione fino al 7 agosto a porte chiuse.

Dalla Germania Brandt del Borussia Dortmund, uno dei principali obiettivi di mercato qualora Correa dovesse partire, chiude la porta alla Lazio ai microfoni di RTL Germania: Fa sempre piacere quando altri club esprimono il proprio interesse, ma non c'è mai stata intenzione di andare via. Salgono invece le quotazioni di Brekalo esterno croato del Wolfsburg.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

