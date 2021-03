Sarkozy condannato a 3 anni Avrà il braccialetto elettronico

Nicolas Sarkozy condannato per corruzione a tre anni, di cui due con la condizionale, nell'ambito dello scandalo intercettazioni. L'ex presidente della Repubblica francese, 66 anni, per ora non andrà in carcere e: avrà il braccialetto elettronico. Sarkozy è accusato di aver promesso al giudice Gilbert Azibert vantaggi nella carriera in cambio di informazioni personali coperte da segreto istruttorio. L'episodio che viene contestato risale al 2007, durante la campagna presidenziale: il giudice infedele avrebbe fornito a Sarkozy dettagli su un'altra indagine a suo carico, su un possibile finanziamento della Libia al suo comitato elettorale.

L'anno di carcere da scontare, se confermato, potrebbe essere tramutato in regime di semilibertà o in lavori socialmente utili, ma intanto i legali di Sarkozy, alle prese con altri due processi a carico dell'ex presidente, hanno spiegato di voler presentare un ricorso contro la sentenza. La prima reazione è arrivata da Carla Bruni, che sui social ha dedicato un pensiero al marito: «Accanimento insensato Amore mio, la verità verrà a galla». Sarkozy è il secondo presidente condannato nella storia della Repubblica francese, dopo Jacques Chirac, coinvolto, quando era sindaco di Parigi, in uno scandalo sui falsi impieghi.(E. Chi.)

