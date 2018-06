Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioArrivederci, Arrivedorci, e l'addio? È l'autoironia degli EelST che annunciano da mesi di smettere, ma che sono ancora qui. Anche se, a sentire Elio, «il dado è tratto, la decisione è presa», e Roma stasera e Barolo il 29 giugno, sono le loro ultime date.Elio, siete davvero in scadenza?«Certo, non è uno scherzo. Gli Elii sono già sciolti».Il dubbio sorge spontaneo.«Dopo l'annuncio dello scioglimento, l'ondata di affetto e incredulità ci ha portato al tour».C'è stato anche il Festival.«Ci ha invitati Baglioni e abbiamo partecipato per salutare tutti».Tour sì ma con il cambio dal PalaLottomatica alla Cavea.«Poco importa. Le date sono state trionfali al di là dei luoghi fisici. Pianto, risate, felicità nel ritrovare persone che non vedevamo da tempo. È questo quello che conta».Se così, perché smettere?«Perché sarebbe troppo tardi farlo quando si è vecchi. I Ramones erano irriconoscibili agli ultimi concerti, i Beatles sono durati otto anni, e gli Stones ancora sul palco? Scelta che non condivido. Smettiamo adesso per la voglia di chiudere bene una storia bellissima, irripetibile e unica».Non è un peccato?«Sì. Ma in Italia non c'è equilibrio tra sforzi profusi e risultati ottenuti».Polemico?«Ci buttiamo a peso morto su una carriera social influencer, youtuber Crediamo di poter dare tanto a questo mondo».Si darà alle Stories?«Saremo i nuovi Chiari Ferragno».Anche stasera prevedete problemi di parcheggio?«Purtroppo no. Il concerto durerà tre ore e dobbiamo necessariamente essere puntuali chiudere entro una certa».Ospiti?«Il CoroPop di Salerno, diretto da Ciro Caravano dei Neri per Caso. Realizziamo il sogno di cantare per la prima volta con un Gospel».Rocco Tanica?«Vincerà la ritrosia e ci farà un regalo eccezionalmente a Collisioni a Barolo».E dopo la fine?«Gli Elii si sciolgono, non si decompongono. Penseremo a qualcos'altro».Rifarebbe il giudice in tv?«Se me lo chiedono, ma non me lo hanno chiesto. Rifarò Extra-Factor, meno impegnativo. Almeno mi diverto».riproduzione riservata ®