Sarebbe sport -e tutti lo giochiamo e viviamo ancora come tale- ma è diventato popolare in tutto il pianeta -anche grazie alla tv. Troppo popolare (e troppo in tv), per sfuggire ai capitali mondiali. Che infatti, pezzo a pezzo, se lo prendono: arabi, russi, americani, cinesi, fanno shopping in Europa. -la Hollywood del calcio mondiale.

Il calcio si è piazzato ai piani nobili della tv. Trasmettere calcio significa entrare nelle case di tutti -e, in futuro, poter vendere molte altre cose: TIM (vendo connessione) e Amazon (vendo tutto) -ma è solo l'inizio.

Le squadre, ormai aziende di calcio, hanno aggiunto i diritti televisivi ai biglietti da stadio. Nel frattempo, gli attori dello show (già: attori e show) hanno alzato i prezzi: assumono manager, imparano che i contratti possono essere stracciati, capiscono che possono aiutare i presidenti a far girare i soldi per il mondo (in cerca, magari, di tassazioni inferiori). Così agendo, però, il sistema è entrato in difficoltà: un campionato nazionale non basta a recuperare tutti i soldi investiti. Bisogna fare qualcosa.

E allora si inizia a pensare il calcio come prodotto -lo fanno anche i commentatori tv, spesso loro stessi ex attori dello show.

Cos'è un prodotto-calcio? Un esempio classico: la Champions League di club. Uno nuovo: la Nations League per le nazionali.

Le aziende vivono dei loro prodotti. Quelle del calcio non fanno eccezione.



