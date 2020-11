Sardegna, la Procura indaga sulle discoteche «Epidemia colposa»

Nico Riva

L'estate è finita e soffia un vento gelido in Sardegna dopo l'inchiesta di Report sulle discoteche e l'aumento dei contagi sull'Isola. Il servizio andato in onda lunedì su Rai3 ha scoperchiato un vaso di Pandora che rischia di travolgere la giunta isolana. La Procura di Cagliari ha infatti aperto un'inchiesta per epidemia colposa. L'ipotesi dei magistrati è che con l'ordinanza dell'11 agosto firmata dal presidente Christian Solinas sia stato dato il via libera nonostante si conoscessero i grossi rischi della riapertura. Alcuni consiglieri di maggioranza hanno inoltre confessato di aver ricevuto pressioni dagli imprenditori del settore. Alla Procura di Cagliari si prepara infine ad aggiungersi quella di Tempio Pausania, per far luce sulla vicenda. Intanto, dai banchi dell'opposizione tuonano i 5 Stelle: «La salute dei sardi è stata svenduta e calpestata».



