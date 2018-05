Saracinesca Alisson, Gerson confuso

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ALISSON 7,5Torna a fare miracoli. Il primo su...Peres il secondo nel finale su Sau. Graziato da Farias.BRUNO PERES 5Torna timido, impacciato, molto impreciso. Costringe anche Alisson alla prodezza. Si arrende a un guaio muscolare (13' st Florenzi 5,5: tiene botta ma al 27' perde una palla sanguinosa su cui recupera Kolarov).CAPRADOSSI 6AL'infortunio nel riscaldamento di Manolas gli regala l'esordio in serie A in una partita ad alta tensione. Se la cava benone. Cede ai crampi (25' st Silva 6: bada al sodo, un mezzo pasticcio per colpa di Gerson).FAZIO 6Prova muscolare per arginare la fisicità di Pavoletti.KOLAROV 6,5Solita spinta lungo l'out di sinistra. Con l'uscita di Capradossi si mette centrale e salva con un gran recupero su Farias. L'unica indecisione su Sau, ma c'è santo Alisson.GONALONS 6Il Cagliari la mette su ritmo e fisico, kriptonite per Maxime. Resta a galla grazie all'aiuto di De Rossi.DE ROSSI 7È servita la sua enorme esperienza per non farsi travolgere dalla disperazione del Cagliari.UNDER 7AIl gol è un colpo da biliardo di alta scuola. Poco prima Lycogiannis lo aveva murato a un passo dal gol (40' st Schick ng).NAINGGOLAN 6La partita in terra sarda è sempre il suo derby personale. Lotta, ma incide poco.GERSON 5Approfitti di gare come queste, in cui la tecnica conta fino a un certo punto, per diventare un giocatore vero. Male da esterno alto a sinistra, un po' meglio da interno nella ripresa. Combina un pasticcio con Silva e rischia il fallo da rigore nel recupero.DZEKO 6,5Non ha mai la palla buona per fare gol, ma si guadagna la pagnotta lavorando alla grande per la squadra.DI FRANCESCO 7Fuori casa è una Roma da scudetto. Manca un punto per la prossima Champions. L'unico neo resterà la coppa Italia buttata subito via.