Sarà un omaggio a Giuliano Gemma, amatissimo attore scomparso nell'ottobre 2013, a caratterizzare la seconda edizione del Cerveteri Film Festival, che si svolgerà da giovedì a domenica sotto la direzione artistica di Boris Sollazzo. «Il ricordo di Giuliano Gemma è vivo nel cuore dei Cerveterani - ha detto il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci - Era un amico della nostra città, nella quale aveva scelto di vivere e di coltivare le sue passioni». L'attore sarà celebrato in apertura del festival, giovedì, con la proiezione in pellicola del film Un uomo in ginocchio, di Damiano Damiani.Nei giorni successivi, tra l'Aula Consiliare del Granarone e il Cinema Moderno, verranno presentati la versione restaurata di Sacco e Vanzetti, alla presenza del suo regista Giuliano Montaldo; un omaggio a Stan Lee, con la proiezione in formato Super 8 di Spider-man del 1977 e una serata - domenica - dedicata alla regista palermitana Costanza Quatriglio, che presenterà i suoi L'isola e il recente Sembra mio figlio, storia di madri e figli ma anche dell'oppressione di un intero popolo, quello degli Hazara. (M. Gre.)