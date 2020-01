Sarà Roberto Gualtieri il candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera, in programma il primo marzo. Il centrosinistra, quindi, dopo giorni tribolati, ha trovato un accordo unitario intorno alla figura del ministro, che, dal canto suo, ha accettato la sfida. In questo collegio, alle elezioni del 2018, si era imposto con un ampio margine, Paolo Gentiloni, che ha poi abbandonato il seggio alla Camera per diventare Commissario Europeo.

Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo, ha salutato l'ok di Gualtieri con un tweet: «È la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie a Gualtieri».

Il centrodestra, a meno di sorprese dell'ultim'ora, dovrebbe convergere sul nome di Maurizio Leo, di Fratelli d'Italia e già assessore della giunta Alemanno. «Aspettiamo l'ufficialità che dovrebbe arrivare domani sera - precisato Leo interpellato da Leggo - ma è chiaro che è una sfida che accetterei con entusiasmo. Avrò la possibilità di confrontarmi con una persona che fa il mio stesso mestiere mi occupo di fiscalità da sempre. È un collegio difficilissimo, ma mi impegnerò al massimo per ottenere il miglior risultato possibile» (M.Fab. e M. Esp.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

