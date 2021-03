Sarà resa nota solo nei prossimi giorni (oggi o domani, ndr) la sentenza della Corte d'appello federale, presieduta da Piero Sandulli, sul caso Lazio-Torino, la partita non disputata lo scorso 2 marzo a causa dei casi di covid tra i granata. Un'ora di discussione da remoto tra le parti i biancocelesti hanno ribadito le ragioni per cui la partita andava comunque giocata e per questo ha chiesto l'omologazione del 3-0 a tavolino portando anche la sentenza del Tas di Losanna che ha condannato l'Ucraina proprio al 3 a 0 a tavolino contro la Svizzera. Il Torino vuole invece che la gara venga giocata: È innegabile la causa di forza maggiore - ha spiegato l'avvocato granata Eduardo Chiacchio - per cui il Torino non poteva raggiungere l'olimpico per la partita del 2 marzo. Ieri ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio senza i nazionali: Inzaghi ha potuto però riabbracciare sia Fares che Caicedo che dunque potranno tornare a disposizione sabato contro lo Spezia.(E. Sar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:01

