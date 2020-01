Sarà Leonardo da Vinci in persona, il genio del Rinascimento, a narrare della sua vita, delle sue opere e delle sue invenzioni. Il tutto nel corso di un racconto interattivo in costume che riesce a coinvolgere emotivamente sia mamma e papà che i bambini. Una volta svelati i suoi segreti, il genio universale, li condividerà con i piccoli partecipanti. E li guiderà nella riproduzione, con materiale riciclato e di scarto plastic free, di una delle sue strepitose invenzioni, la catapulta. A questo punto i geni in erba, applicando ingegno e manualità, saranno in grado di realizzare la loro opera eco-sostenibile da portare a casa come ricordo. Il laboratorio prevede poi un'attività artistica, il disegno su pietra di alcune delle figure più conosciute, riprese dalle opere più importanti di Leonardo pittore. E anche questo lavoretto può essere portato a casa come ricordo. (F. Pic.)

Via di Tor Sanguigna 3, Piazza Navona; domenica alle 11, 15 e 17, dai 4 anni, biglietti 8,50 euro bambini, 6,50 accompagnatori compreso ingresso e visita guidata all'area archelogica

Info e prenot.: 0668805311 info@stadiodomiziano.com

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

