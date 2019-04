Sarà l'evento culturale di spicco che caratterizzerà quest'anno l'aeroporto di Fiumicino, dedicato al genio di Leonardo da Vinci, l'artista a cui lo scalo è dedicato: Le ali di Leonardo. Il genio e il volo, la mostra evento che sarà inaugurata ufficialmente nel pomeriggio del prossimo 2 maggio, e che sarà in grado di catturare l'attenzione e la curiosità di migliaia di passeggeri.

All'aeroporto Leonardo da Vinci è scattato il conto alla rovescia, con i preparativi entrati nel vivo, e la stessa società Aeroporti di Roma sta già promuovendo da qualche giorno l'iniziativa con immagini teaser incentrate sull'Uomo volante, sui social network e sul sito istituzionale. Lo scalo romano renderà così omaggio al grande genio in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte con un percorso espositivo che raccoglie le spettacolari macchine del volo e le animazioni dei disegni di Leonardo. La mostra è promossa dal Gruppo Atlantia e organizzata da Aeroporti di Roma.

