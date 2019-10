«Sarà il mio secondo concerto importante a Roma. Canterò tutto live e ci saranno ospiti a sorpresa. No, non posso anticiparli...». Non nasconde la sua emozione, Ludovico Franchitti alias Ludwig, classe 92, producer e dj romano in scena domani allo Spazio Novecento per un concerto già sold-out.

Ludwig, come è riuscito a farcela?

«È nato tutto quasi per gioco. Ero solo un producer e un dj, facevo musica elettronica. Poi ho pensato di sfruttare i social e mi sono buttato».

Qual è stato lo spunto iniziale?

«Un sondaggio. Mi ero inventato questo tormentone del cibo di Un po' de que, con delle storie su Instagram. Il pubblico ha gradito, così ho fatto un sondaggio: Un po' de que sì o no? Il 96% ha detto sì, e allora ho fatto la canzone, avevo già pronta la melodia al pianoforte».

Miracoli dei social...

«Già, sono il mezzo di comunicazione più forte, la vetrina del tuo negozio. Ma devi stare attento, perché possono essere anche un'arma a doppio taglio. Alla base però c'è sempre la musica. Puoi inventarti quello che ti pare sui social, però poi è la canzone quella che conta».

Come ha vissuto questa improvvisa popolarità?

«Con tranquillità, sono sempre Ludovico. È più un problema per i miei genitori che non capiscono come abbia fatto a diventare così popolare. Ma sono felici del mio successo.

Com'è il suo pubblico?

«È incredibilmente vario. Le mie canzoni le hanno passate in tutti i centri estivi, le cantano i bambini. Poi vanno anche in radio e in discoteca. Così mi capita di passeggiare per via del Corso e trovare quarantenni che mi fermano per salutarmi».

Cosa racconta nel suo nuovo singolo Weekend?

«Racchiude il mio modo di vedere la vita, l'attesa del momento più bello della settimana. È l'idea che l'estate non è mai finita, neanche durante l'inverno».

Domani ci passa ha ottenuto 7 milioni di visualizzazioni sul web. Ma ha fatto discutere il verso Meglio ubriachi che infami...

«Sì, c'è stato chi ha fatto polemica, ma senza motivo. Non era un inno alle sbronze. Basta vedere la risposta che c'è stata da parte del pubblico».

Che rapporto ha con Roma, la sua città?

«Un ottimo rapporto, è la città in cui sono nato. E i romani sono un pubblico molto caldo, mi hanno aiutato tantissimo a emergere. A Roma siamo 7 milioni, se ne conquisti anche solo una minima parte, sei un passo avanti».

La tv le interessa?

«Ho avuto qualche proposta, ma per ora voglio dedicarmi solo a fare musica, quello che amo di più».

riproduzione riservata ®

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA