Sarà il gruppo Bourelly a svolgere per conto dell'ASL Roma 2 il servizio di trasporto infermi, con 5 ambulanze a disposizione degli ospedali Sandro Pertini, Cto Alesini e Sant'Eugenio, nonché del Carcere di Rebibbia.

Bourelly Health Service (leader campano nel trasporto e nella logistica in ambito sanitario, del soccorso stradale e del noleggio auto) ha quindi aperto una sede operativa in via di Tor Pagnotta 306 (vicino al Gra) con due uffici dirigenziali, magazzino, una stanza attrezzata per il personale in servizio notturno e spogliatoi che consentirà agli automezzi di poter raggiungere i maggiori punti di interesse (ospedali, cliniche etc.) riducendo la tempistica di intervento. Inoltre Bourelly Health Service ha brevettato Saluber (Premio Smau 2018 per l'innovazione), digital App per gli utenti che vogliono ottenere infermieri professionali e medici a domicilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA