Sara è stata uccisa il corpo nel canale

Salvatore GarzilloIl corpo di Sara Luciani, gonfio per i giorni trascorsi in acqua, galleggiava sul Muzza, il canale artificiale che attraversa Milano, Lodi e Cremona. Alle 14,30 di ieri un pescatore e un passante hanno notato il cadavere trasportato dalla corrente verso la centrale idroelettrica di Paullo e hanno avvertito i sommozzatori dei vigili del fuoco che erano un centinaio di metri più a monte, pronti per una nuova ricerca. Lo hanno adagiato sulla riva e coperto con un telo bianco in attesa del medico legale e di un parente per il riconoscimento.È toccato allo zio della ragazza il compito penoso. Ha abbassato la testa sotto la copertura e ha visto i tatuaggi, il tribale sul braccio destro e un altro disegno sulla coscia. Il mistero della scomparsa di Sara Luciani è terminato in quel momento. La 21enne era sparita venerdì sera da Melzo, l'ultima volta era stata vista salire sull'auto del fidanzato, Manuel Buzzini, un operaio di 31 anni che poche ore dopo si è impiccato nel cortile della casa della nonna. Nessuno sa esattamente cosa sia accaduto quella sera, ma la tesi dell'omicidio-suicidio è sempre più inattaccabile. Di certo, quando Sara è salita sulla Golf c'era anche un amico di Buzzini con cui l'operaio ha consumato cocaina. Ai carabinieri di Cassano d'Adda ha confermato di aver trascorso alcune ore con la coppia, ma ha precisato di essere andato via lasciandoli da soli nell'auto.Alla notizia del ritrovamento del corpo il padre di Sara ha avuto un malore. È stato trasportato in ospedale ma non è grave. Una prima analisi sul cadavere ha escluso ferite evidenti provocate da lame o armi da fuoco, però sono molti i tagli ed i lividi dovuti al trascinamento sul fondo del canale per la corrente. Dell'auto non c'è traccia, è probabile che la ragazza sia rimasta all'interno della vettura e che a causa del movimento dell'acqua sia infine scivolata fuori. Il punto in cui è stata avvistata non è molto lontana dalle griglie della centrale idroelettrica dove domenica scorsa è stato trovato il paraurti della Golf di Buzzino.riproduzione riservata ®