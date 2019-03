«Sarà andato a benedire la Raggi»

Matteo Salvini torna a sferzare Virginia Raggi. Il leader della Lega, dopo aver già criticato lo stato della città tra «topi» e «gabbiani», ieri ha commentato con ironia la visita del Pontefice in Campidoglio: «È andato a benedirla?». Il vicepremier quindi ha rincarato la dose: «Non è colpa di Tizio o di Caio, Roma è enorme e viene da amministrazioni pessime. Ma merita di più. Servirebbe un po' di cura su strade, marciapiedi, stazioni della metropolitana e sulla mondezza. Non serve uno scienziato per togliere l'immondizia dalle strade, perché tra un po' arrivano le cavallette». Parole che non sono piaciute al Movimento, suo alleato di Governo, che gli ha risposto per voce della vicepresidente del Senato, Paola Taverna: «Al ministro dell'Interno consigliamo maggiore serietà. La sindaca Raggi e la sua squadra stanno lavorando ogni giorno per risolvere problemi che vengono da molto lontano». Anche per il pentastellato Riccardo Fraccaro «i romani hanno scelto e la sindaca deve andare avanti fino alla fine dei 5 anni e dimostrare il suo valore. Se sarà andata bene lo decideranno i cittadini, non Salvini».(P. L. M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA