Sarà ancora una volta la comicità di Max Giusti domenica 30 giugno, a dare il via ufficiale al Live 2019 della galleria commerciale Porta di Roma. Si rinnova anche quest'anno, quindi, l'appuntamento con la rassegna gratuita di concerti e spettacoli di cabaret. Eccolo nel dettaglio: sabato 6 luglio saliranno sul palco una coppia i Soul System & Deborah Iurato.

Domenica 7 luglio, spazio al cabaret e alla simpatia travolgente di Paolo Ruffini. Appuntamento con la musica d'autore per venerdì 12 luglio con Cristiano De André. Primo ospite internazionale sabato 13 luglio: The Brian Mcknight 4, in arrivo direttamente dagli stati Uniti, con i suoi ritmi irresistibilmente coinvolgenti. Ancora comicità domenica 14 luglio con Dario Cassini. Venerdì 19 e sabato 20 luglio sul palco saliranno Enrico Nigiotti e Federica Carta. Domenica 21 luglio ecco Paolo Vallesi. Giovedi 25 luglio torna la musica internazionale con The original Blues Brothers. Il 26 luglio Roy Paci & Aretuska. Il 27 luglio Antonio Farao'. Gran finale domenica 28 luglio con il vincitore 2019 di Italia's Got Talent, Antonio Sorgentone.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

