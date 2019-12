Sapori mediterranei, piatti bilanciati, cucina antiaging che fa bene alla salute e non sacrifica il gusto, in una attenta filosofia di gusto che vede nella carta dell'osteria Rione 22 la firma dello chef Roberto Cipolla. Poi, la cantina ricercata, con i vini biologici Falzari. Varie le proposte, dal turbante di melanzana con burrata e cialda di parmigiano croccante al risotto alla zucca mantecato al muffieno alla menta, in abbinamento con Selengaia ICT Rosso Toscano, fino alla guancia di manzo cotta a bassa temperatura per 16 ore, marinata al vino. Il menu di Natale va dal tortino di polenta, funghi porcini e gorgonzola ai pici al rag├╣ bianco pecorino e carciofi croccanti, senza dimenticare l'agnello arrosto con patate al rosmarino. Interessanti le pietanze studiate per il cenone di San Silvestro, come il risotto provola affumicata, champagne e chicchi di melagrana e la cheesecake a lamponi e mirtilli.

Osteria Rione 22 - Roma, via Leone IV 119 - tel. 06/87.93.15.72 - sempre aperto - costo medio: 30 euro.

(V.Arn.)

Mercoled├Č 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA