Sapienza, corsi in presenza E tamponi dal 1 marzo

Sapienza, ore 9: c'è la lezione di economia aziendale. E si riparte. Così ieri mattina gli universitari della Sapienza sono tornati in aula: pochi per volta, seduti distanziati, ognuno al suo posto e rigorosamente su prenotazione. È stato attivato il sistema Prodigit per tracciare tutte le persone che da ieri entrano nelle aule e nelle biblioteche per il secondo semestre. Tutti i corsi possono essere frequentati fino a un massimo del 50% della capienza in aula. «Frequentare è importante spiega Luisa B., fuori dal dipartimento di Scienze della Comunicazione indubbiamente tutto questo ci è mancato. Ora i corsi stanno ripartendo e speriamo di poter restare in presenza fino a giugno». Tutti coloro che non potranno seguire le lezioni in presenza, perché scelgono di non frequentare o perché non hanno il posto in aula, possono comunque seguire a distanza. Ogni lezione viene infatti trasmessa online per gli studenti che seguono da remoto. Dal 1 marzo tutti gli studenti e il personale universitario potranno effettuare il tampone gratuitamente: sarà avviato infatti uno screening per la diagnosi del Covid. (L.Loi.)

