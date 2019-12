Santi Scarcella

PARCO DELLA MUSICA

Il più jazzista dei cantautori presenta il disco Da Manhattan a Cefalù: un personalissimo jazz siciliano, dal respiro internazionale, un progetto che ha come punto cardinali l'emigrazione, l'integrazione, la glocalizzazione e soprattutto la disabilità del cuore, cioè il non riconoscere l'altro per ciò che è veramente.

Viale P. de Coubertin 30, venerdì 13 dicembre, ore 21, bigl. da 15 a 20 euro + diritto di prevendita

auditorium.com

Evgeny Kissin

PARCO DELLA MUSICA

Il pianista sarà ospite del cartellone da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e proporrà un recital beethoveniano con tre Sonate e un ciclo di Variazioni: Sonata n. 8 op. 13 Patetica, la Sonata n. 21 op. 53 Waldstein, la Sonata n. 17 op 31 detta La tempesta

e le Variazioni Eroica,

su temi dell'omonima Sinfonia.

Viale P. de Coubertin 30, oggi, ore 20,30,

bigl. da 18 a 38 euro, 068082058 auditorium.com

