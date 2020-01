Santanchè: «Donne, boicottate il Festival»

Alessandra Severini

Daniela Santanchè (Fratelli d'Italia), è indignata per la partecipazione di Junior Cally a Sanremo?

«Trovo molto grave che il Festival della Canzone italiana dia spazio e visibilità a chi insulta, calpesta e sfregia la dignità delle donne. È evidente che è mancato qualsiasi controllo oltre al buon senso. La lotta alle violenze sulle donne ed al femminicidio non si fa soltanto con le leggi, ma anche attraverso il coinvolgimento del mondo dello spettacolo, dei media. Far andare in scena un personaggio simile dal palco dell'Ariston significa far fare al nostro paese un passo indietro di decenni, lanciare un messaggio pericoloso e sbagliato che rimette in discussione tutto quanto si è fatto e si sta facendo per creare una società che rispetti le donne e che punisca senza sconti la violenza di genere».

Ad ora però la sua presenza sembra confermata.

«Come capogruppo di FdI in commissione di Vigilanza ho presentato un quesito all'ad della RAI e alla società concessionaria in cui cito anche altri versi delle sue canzoni in cui si dice Fanculo lo Stato fanculo l'Italia, Fanculo ogni membro della polizia. Espressioni di vilipendio allo Stato e alle forze dell'ordine. Le canzoni sono regolarmente pubblicate e accessibili in rete, per cui non è ipotizzabile che chi ha deciso di ammettere al Festival di Sanremo il signor Signore non ne fosse a conoscenza. Chiediamo che si faccia di tutto per impedire questa partecipazione. E poi ho lanciato un appello alle dieci donne che affiancheranno Amadeus perché si rifiutino di salire sul palco davanti a una tale presenza».

Vedrà il festival?

«L'ho sempre visto ma farò di tutto perché lui non ci sia. Se così non fosse la Rai si renderà complice della diffusione tra i giovani dei messaggi di odio densi di turpiloquio».

