Santa Severa sull'onda

Tiziana Boldrini

Un angolo di Hawaii incorniciato nella bellezza di Santa Severa. È la ventunesima edizione di Italia Surf Expo, la manifestazione dedicata agli sport da tavola e non solo, che per tutto il weekend porterà alle stelle la temperatura nella spiaggia ai piedi dello storico castello, popolata anche da sinuose modelle. Oltre alle spettacolari dimostrazioni dei fuoriclasse - Justine Dupont (foto in alto), il recordman romano Alessandro Marcianó, Alessandro Piu - ci saranno contest e gare, tra cui quelle di sup e skate, e le lezioni aperte a tutti della Quicksilver & Roxy Surf School. Sessioni condotte da maestri, per imparare le tecniche di base e i trucchi dell'intramontabile sport che cavalca le onde. Per gli esperti, invece, sarà possibile praticare le attività preferite, da skate e free climbing a indoboard e sup. In programma anche yoga al tramonto, proiezioni di film cult a tema, animazione, beach party con dj set e, questa sera, grande festa per il cinquantesimo anniversario di Rip Curl, celebre brand di settore (info www.italiasurfexpo.it).

riproduzione riservata ®

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

