Santa Marinella on the road

Tiziana BoldriniUn tuffo nella Dolce Vita a quattro ruote. È la promessa della seconda edizione del Circuito Storico Santa Marinella che, al via da oggi, domani e domenica coinvolgerà piloti e appassionati con una competizione su strada, in un percorso a tappe, da Santa Marinella a Bracciano, passando per Santa Severa, Civitavecchia e Tolfa. Dedicata a Guglielmo Marconi, con madrina d'eccezione la figlia Elettra, la manifestazione - patrocinata da Rai e Fondazione Bambin Gesù, beneficiaria di una raccolta fondi - vedrà on the road quaranta auto immatricolate tra il 1920 e il 1968. Appartenuti a celebri nomi dello spettacolo e della cultura, fiammeggianti modelli d'epoca si confronteranno in una prova di regolarità, per poi ritrovarsi, domenica, al chiostro del Castello di Santa Severa, per l'evento di premiazione che prevede anche le opere dell'artista Bruno Artedistorta e del designer Stefano Notargiacomo, per la categoria Best of Show. Info 3336706451, www.circuitostoricosantamarinella.it.riproduzione riservata ®