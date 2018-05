Santa Maria in Trastevere torna a splendere

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna al suo splendore Santa Maria in Trastevere, una delle basiliche simbolo di Roma restaurata dalla Sovrintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Dalle superfici in marmo del settecento al grande mosaico del XII secolo fino agli affreschi ottocenteschi, l'intervento, che è durato circa un anno ed è costato 400mila euro, ha restituito leggibilità alla facciata che oggi è di nuovo in grado di raccontare le tappe più significative della storia della città. Molte le stratificazioni avvenute sull'edificio, dalla sua fondazione nel III secolo dopo Cristo fino all'ultima rimodulazione, avvenuta tra il 1863 e il 1874 a opera di Virginio Vespignani su commissione di Pio IX. Secondo la tradizione, Santa Maria in Trastevere è stata fondata da Papa Callisto I nel secondo decennio del III secolo e ultimata da Giulio I negli anni Quaranta del IV. La struttura attuale risale invece al XII secolo, quando l'edificio venne ricostruito per volere di Innocenzo II, utilizzando anche materiale di spoglio. Poi, nel 1702, sotto Clemente XI, l'architetto Carlo Fontana salvò e restaurò il grande mosaico e aggiunse alle finestre cornici architettoniche. Vespignani, invece, decise di decorare l'intera facciata con la pittura di Silviero Capparoni, che circonda il mosaico.