Sanna e altre 4 donne al potere in Finlandia

Michela Poi

Donna, madre e figlia di due mamme. Sanna Marin, 34 anni, sarà la premier più giovane al mondo, oltre che la terza donna in Finlandia a ricoprire questo ruolo. Ieri è stata scelta dal Partito socialdemocratico al potere per prendere il posto del premier dimissionario Antti Rinne e guidare un governo formato da cinque partiti, tutti capeggiati da donne.

LA CARRIERA Il suo curriculum politico, nonostante la giovane età, vanta diverse esperienze importanti. Dopo una laurea e un master in scienze amministrative, nel 2012 - a soli 27 anni - Marin viene eletta consigliera comunale di Tampere. Poi si afferma come politica nazionale. Nel 2015 entra in Parlamento come deputata e, rieletta nel 2019, viene scelta come ministra dei Trasporti e delle Comunicazioni. Diventata ormai popolare, si candida alla guida del Partito socialdemocratico dopo la caduta del governo di Antti Rinne. Da sempre ha particolarmente a cuore il tema della salvaguardia del clima e appartiene all'ala più radicale del partito di centrosinistra.

FAMIGLIA ARCOBALENO

La neo premier ha una figlia di un anno, Emma, avuta dallo storico compagno Markus Räikköne. Cresciuta con la mamma e la sua compagna in un appartamento in affitto a Helsinki, è fiera di provenire da una famiglia arcobaleno. «Mi sono sentita discriminata quando mia madre ha avuto una relazione con un'altra donna», ha raccontato. Per questo da sempre è attenta ai diritti civili e si batte al fianco della comunità Lgbt.

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

