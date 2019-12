SANITÀ MALATA

Tom Abram

Un'Italia divisa, dove le fasce più povere hanno difficoltà a comprare anche le medicine essenziali: è la foto del settimo rapporto Donare per curare: Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci, realizzato dall'Osservatorio sulla Povertà Sanitaria. Se ogni persona in media spende 816 euro l'anno per curarsi, infatti, i più indigenti hanno un budget di appena 128 euro in 12 mesi.

Sono stati 473.000 gli italiani che nel 2019 hanno visto nella farmacia un luogo al di fuori delle proprie possibilità economiche e hanno tagliato le spese sanitarie.

Di conseguenza, le richieste ad enti assistenziali hanno registrato un balzo di +4,8%rispetto al 2018. Tra i più richiesti, ci sono i farmaci per il sistema nervoso, per il tratto alimentare e metabolico, per l'apparato muscolo-scheletrico e per quello respiratorio.

La prevenzione è il primo costo ad essere tagliato. Questo comporta che le famiglie più povere siano costrette a spendere in farmaci non coperti dal Servizio sanitario nazionale il 65% del proprio budget sanitario. Le famiglie più abbienti invece, che investono di più in controlli e misure preventive, spendono in medicinali solo il 42% delle spese mediche.

In questo quadro poi, le famiglie povere con figli minorenni risultano le più penalizzate. Mancando facilitazioni da parte delle istituzioni, queste ultime hanno limitato nel 40,6% dei casi visite mediche e controlli periodici preventivi.

I più emblematici sono i servizi odontoiatrici: i più indigenti spendono solo 2,19 euro al mese, contro 31,16 euro delle altre. Non è un caso che la cattiva condizione del cavo orale sia un indicatore dello stato di povertà.

«In Italia - ha detto Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus - le famiglie con minori sono costrette a strategie di rinuncia o di rinvio delle cure in misura superiore alle altre. Speriamo che il rapporto possa contribuire alla presa di coscienza da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica di tale preoccupante situazione».

riproduzione riservata ®

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA