Sanità digitale Italia in coda

ROMA - Cartella clinica, telemedicina, app, dispositivi indossabili, intelligenza artificiale, analisi dei big data possono contribuire a favorire il raggiungimento del traguardo della sostenibilità economica di lungo periodo del Sistema Sanitario Nazionale, contribuendo all'erogazione di un adeguato livello di qualità delle cure con evidente beneficio per il paziente e per il sistema Paese.

Se ne è parlato in due incontri promossi di recente a Roma e a Napoli, con uno sguardo anche sul diabete. Con appena 22 euro pro capite di spesa per la sanità digitale contro i 60 del Regno Unito o i 40 della Francia, l'Italia rimane fanalino di coda in Europa. Se da un lato computer e web sono già oggi usati da oltre 15 milioni di italiani tra medici e pazienti, per raccogliere i dati anagrafici, stilare i piani terapeutici, coordinare le prenotazioni, dall'altro l'informatizzazione scarseggia quando si tratta di gestire i bisogni clinici della persona con diabete nella vita di tutti i giorni, nonostante si stiano sempre più diffondendo applicazioni per smartphone e tablet, che spronano a raggiungere nuovi obiettivi di salute come in un gioco, tecnologie innovative per il monitoraggio continuo della glicemia con possibile condivisione istantanea dei dati col proprio medico e una cartella clinica capace di contenere tutta la storia sanitaria del paziente. «Nelle malattie croniche, la digitalizzazione è un tema di primo piano - afferma la professoressa Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione Roche - Il carattere universalistico del SSN può essere messo a dura prova dal divario tra risorse disponibili e bisogni dei cittadini e le soluzioni digitali rappresentano una leva fondamentale per trovare nuovi equilibri».

Grazie all'aiuto dei servizi digitali il medico può avere davanti a sé un quadro clinico del paziente più chiaro e immediato in qualsiasi momento.

«Questo è molto utile, soprattutto nei pazienti anziani con varie patologie da gestire: avere accesso ai dati digitali può ridurre il rischio di ripetere esami e prescrizioni, diminuendo anche l'evenienza pericolosa di prendere lo stesso principio attivo due volte perché prescritto con nomi diversi», sottolinea il professor Fabio Broglio, associato in endocrinologia Università degli Studi di Torino.(A.Cap.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

