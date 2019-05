Sangue manipolato chiusi 52 centri estetici

Decine di migliaia di confezioni cosmetici e tatuaggi non a norma. Poi tanto sangue manipolato (arricchito di piastrine) per poterlo utilizzare in prestazioni di medicina estetica ma illegalmente e senza autorizzazioni.

Pugno di ferro dei carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazioni) che hanno chiuso ben 52 centri di medicina e cliniche di bellezza in tutta Italia dopo una serie di controlli. Sedici milioni di euro il valore delle strutture sequestrate, mentre è di almeno 150 mila euro quello delle migliaia di confezioni di cosmetici e tatuaggi fuori norma. Milano, Bologna, Roma, Salerno, Firenze, Bari alcune delle principali città dove c'è stato il blitz: 222 i medici e i professionisti nel settore sanitario denunciati.

In Italia la richiesta di botox, filler e depilazione laser è aumentata di oltre il 200%. (M.Fab.)

