Sangue infetto, sentenza choc: il Tribunale assolve Poggiolini

Tutti assolti gli imputati del processo sulle morti causate dagli emoderivati infetti, che agli onori della cronaca è stato semplicemente definito come il caso del sangue infetto. La decisione è stata emessa dal Tribunale di Napoli: per tutti gli imputati, infatti, il fatto non sussiste. Fra gli assolti c'è anche il quasi novantenne Duilio Poggiolini (nella foto), ex direttore del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità, oltre a diversi tecnici e manager del gruppo Marcucci.

La vicenda risale agli anni 80 ma venne a galla solo nel decennio successivo: sul mercato italiano vennero immesse sacche di emoderivati provenienti da donatori esteri malati di Hiv e di Epatite C. Il processo sul sangue infetto è durato oltre due anni, comportando ben sessanta udienze: l'accusa ipotizzata era quella di omicidio colposo plurimo, a seguito della morte di otto persone emofiliache contagiate proprio dal sangue infetto. Ma per il Tribunale gli imputati non sono colpevoli di aver causato i decessi: secondo il pm Lucio Giugliano durante la fase dibattimentale non è emerso il nesso di casualità fra il sangue infetto e le morti. (L.Cal.)

