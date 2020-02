San Valentino, l'amore ti fa bella

Un regalo prezioso a San Valentino? C'è chi dice sì. Niente grandi gioielli bastano piccoli pensieri d'amore preziosi, per dire ho scelto te.

Come il bracciale con cuore in bronzo e glitter argento di Ottaviani Bijoux: illumina il polso.

Anche Morellato per la collezione Love sceglie il cuore, come la collana con pendente rose gold. E non c'è bisogno di aggiungere parole. Lebole adorna i suoi maxi orecchini della collezione The Circle con frasi dedicate all'amore. Da Magico amore a Non camminare, vola a Amore e gelosia.

Mabina Gioielli raddoppia i cuori, mettendone uno dentro all'altro. Il primo, più grande, di smalto rosso, che custodisce il secondo, in zirconi, un gioiello che disegna le vibrazioni del batticuore.

La collana Essenziale è l'ultima nata di Atelier VM, di Marta Caffarelli e Viola Naj-Oleari. Sottilissima in oro si indossa e viene saldata: un vero pegno d'amore. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA