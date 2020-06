San Raffaele, il focolaio tocca quota 77

Il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma continua ad allargare il contagio raggiungendo quota 77 positivi e tre decessi in pochi giorni. Un classico esempio di come una miccia possa alimentare in un attimo un cluster più ampio. Dai dati ieri, oltre a sei decessi sono i venti casi positivi in più registrati nel Lazio, sette provengono dalla struttura colpita dal Covid.

Di questi uno è un operatore sanitario del Policlinico Umberto I - mentre tutti gli altri operatori e pazienti sono risultati negativi al tampone e il reparto interessato è stato sanificato - uno proviene dalla Asl di Latina e uno dalla Asl di Rieti, un parente dell'uomo deceduto nei giorni scorsi.

Da ieri mattina sono stati richiamati ai drive-in per effettuare i test sierologici i pazienti dimessi e i loro contatti stretti a partire dal 1° maggio. In totale a Roma sono invece undici i contagiati a cui se ne aggiunge uno registrato in provincia. Tre i nuovi casi positivi a Latina. Ad oggi nel Lazio sono 2517 gli attuali casi positivi, di cui 46 sono ricoverati in terapia intensiva.(S Pie.)

