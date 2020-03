San Pietro, partono i lavori per ristrutturare il Cupolone

Enrico Chillè

Ponteggi ovunque e un gran numero di operai al lavoro: appare così, da qualche tempo, la Cupola di San Pietro, per via del restauro del tamburo. Un lavoro lungo e complesso, iniziato nel settembre dello scorso anno e destinato a durare almeno per altri tre anni e mezzo, ma anche inevitabile, a causa delle condizioni della superficie marmorea esterna.

I lavori attualmente in corso costituiscono l'ultima parte del restauro complessivo degli esterni dell'intera Basilica di San Pietro: dopo il restauro della facciata in occasione del Giubileo del 2000, nel 2007 erano stati restaurati i prospetti esterni e le due cupole minori (Clementina e Gregoriana). A dirigere l'attuale restauro è l'architetto Luca Virgilio, che ha spiegato: «Il tamburo presente 16 contrafforti e le relative specchiature, divisi in due lotti. Servono due anni di lavori per ciascun lotto, da effettuare su una superficie complessiva di 8900 metri quadri di travertino». L'obiettivo finale dei lavori, come spiega il direttore del restauro, non è solo quello di restituire il candore originale della superficie: «Non si tratta solo di pulire l'esterno, ma anche di accertare, tramite indagini diagnostiche e laser-scanner, l'efficienza e la sicurezza della stessa pietra che compone gli elementi architettonici».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

