San Patrignano, comunità fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli, non è solo l'ultima speranza di una nuova vita per molti, ma anche l'unione di attività artigianali e agricole tra cui una delle più belle cantine della Romagna. Il Sangiovese è il principe dei 110 ettari della tenuta, condotti dai ragazzi della comunità sotto la supervisione di Riccardo Cotarella, wine maker di fama internazionale e presidente degli enologi italiani (Assoenologi). Simbolo della cantina è la Riserva Avi, vino granata nel calice e inebriante olfatto di amarene, prugne, eucalipto, spezie e humus. Il sorso è denso e sensuale, sapido e dal tannino sinuoso, frutto di una maturazione in botte di almeno 2 anni che dona eleganza e morbidezza. Da abbinare con arrosto di manzo alle erbe aromatiche. (A.Bri.)

