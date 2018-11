Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SAN MARTINO NEL LAZIOSAPORI D'AUTUNNOAnche il Lazio festeggia San Martino, con tanti appuntamenti disseminati per il territorio. Ad Anguillara Sabazia, domenica, il binomio autunnale per eccellenza, ossia castagne e vino, sarà al centro dell'evento in programma che, oltre agli stand gastronomici, porterà in piazza tiro alla fune, corsa dei sacchi e tombola. A Rocca Canterano la festà si farà in due, domani e domenica, con Sagra della Rola e San Martino, che permetterà di degustare anche i piatti della tradizione. Nel frusinate, a Vallerotonda, il percorso dei piaceri del palato si snoderà, domenica, per le vie del centro dove, tra musica e sorprese, si potranno scoprire i sapori tipici, accompagnati da un calice di vino novello. Sabato, invece, apertura delle cantine a Petrella Salto, vicino Rieti, con ricette tipiche tra cui polenta e zuppe, annaffiate da vino come a Vignanello, borgo medievale in provincia di Viterbo che, da oggi a domenica, celebrerà San Martino con la festa del vino e dell'olio novello.(S.Bol.)