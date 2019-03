San Lorenzo, via il murale per Verbano

Cancellato anche il ricordo di Valerio Verbano, la scritta che campeggiava a San Lorenzo in memoria del giovane di Autonomia operaia, ucciso nel 1980, non c'è più. Un colpo di spugna, anzi di pennello, e via. E così Roma ancora una volta si interroga sull'appropriatezza di certi interventi per garantire il decoro: tra tante scritte ingiuriose, volgari e incomprensibili che deturpano un quartiere come quello di San Lorenzo, messo continuamente a dura prova da degrado e delinquenza, perché cancellare proprio il murales dedicato al giovane Verbano.

A Roma, da sempre, esiste una tacita forma di rispetto nei confronti dei murales che ricordano i giovani uccisi negli anni degli scontri politici. Come accade ad esempio per la scritta in memoria di Paolo Di Nella, ragazzo del Fronte della Gioventù ucciso nel 1983 a piazza Gondar, su viale Libia dove ogni anno per la ricorrenza della morte, il 9 febbraio, il giovane viene ricordato. Stesso rispetto per le scritte in onore di Verbano, fino a ieri quando un getto di colore ha rimosso la scritta che campeggiava in largo Passamonti, dal 22 febbraio scorso per la ricorrenza della morte. Era stato realizzato dai militanti del centro sociale Astra di Montesacro. Il nome di Valerio campeggia su mille mura in città spiegano da Astra - ripristineremo anche la scritta a San Lorenzo, la misura intrapresa dal Campidoglio è davvero incomprensibile e assurda. Dello stesso avviso anche Rino Fabiano, l'assessore all'Ambiente del municipio II dove insiste San Lorenzo: «Le opere murali che ricordano la storia di questa città meritano il rispetto delle istituzioni capitoline. Invece da Garbatella a San Lorenzo si procede senza un criterio: il governo di questa città sembra avere una memoria corta».(L. Loi.)

