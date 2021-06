San Lorenzo, arrestato un pugile di strada

Era diventato un pugile di strada, dato che organizzava - per così dire - combattimenti improvvisati per dimostrare la propria supremazia fisica-L'uomo improvvisava, insieme a due conoscenti, incontri pugilistici che si tenevano per strada. Pugni che sembravano dati per gioco, invece i due malcapitati venivano feriti gravemente. Il pestaggio però è stato ripreso e registrato dalla telecamera esterna di un negozio, permettendo così agli agenti del dirigente Giuseppe Rubino del commissariato San Lorenzo di identificare ed arrestare il 35enne Dario Rinaldi. Le colluttazioni iniziavano con semplici spintoni e poi degeneravano in pestaggi: scopo, dimostrare la supremazia fisica i Rinaldi. I feriti dai violenti colpi sono finiti in ospedale e ricoverati con 30 e 90 giorni di prognosi. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA