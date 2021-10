San Francesco, Auguri Italia

La ricorrenza è davvero speciale. E cade proprio oggi, lunedì 4 ottobre. Giorno in cui gli auguri li facciamo non soltanto a Francesco e Francesca, ma a tutta l'Italia che celebra il suo patrono, san Francesco d'Assisi. Un bell'inizio per una settimana in cui la Luna, calante fino al 5, favorirà trattamenti rilassanti e depurativi, ma anche il taglio dei capelli se vogliamo che questo si mantenga più a lungo. Aspettiamo invece la Luna crescente, dal 7 in poi, per rinforzare corpo e mente, per recuperare tonicità, ma anche per interrare in giardino, o nei vasi sul balcone, i bulbi di narcisi e tulipani che fioriranno a primavera. Nel mezzo, tra una fase e l'altra, affidiamoci alla Luna nuova. Sarà pronta a darci una mano il 6 per avviare un nuovo progetto o dare uno stop alle cattive abitudini.



