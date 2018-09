Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Samsung inaugura il mese della sicurezza con un'app rivoluzionaria. Si chiama Protezione 24 Persona ed è una soluzione per la protezione della persona. Ieri è stata presentata al Samsung District di Milano.Grazie all'app gestita da Sicuritalia gli smartphone Samsung si trasformano in dispositivi di richiesta soccorso contro scippi, malori o rapine. In caso di pericolo sarà possibile inviare in modo automatico una richiesta di soccorso alla centrale operativa di Sicuritalia, che, con il permesso dell'utente, riceverà anche la localizzazione e la registrazione audio e video dell'evento. Gli utenti possono richiedere aiuto in modo veloce scuotendo il telefono fino a far comparire la schermata rossa di allarme inviato, oppure attraverso la caduta dello smartphone. «Per Samsung il tema della sicurezza è di fondamentale importanza, un principio per il quale, a nostro avviso, non è possibile scendere a compromessi», ha spiegato Carlo Barlocco, presidente di Samsung Electronics Italia.La sicurezza delle donne in primis: Samsung ha stretto una collaborazione con Doppia Difesa e Telefono Rosa ed è stato donato l'accesso gratuito all'applicazione. Infine, presentati i Samsung Security Days: nei weekend di ottobre nei punti vendita aderenti e dal lunedì al venerdì in tutti i centri assistenza autorizzati, Samsung offrirà ai propri clienti un servizio di controllo gratuito degli smartphone Galaxy per verificarne il livello di sicurezza. (E.D.F.)