Sammy è malato di vecchiaia ma il cuore è stato ringiovanito

Valeria Arnaldi«È stato operato ed è in condizioni eccellenti». Il professor Francesco Musumeci, direttore UOC Cardiochirurgia all'ospedale San Camillo di Roma, parla di un paziente molto speciale. Perché Sammy Basso, 23 anni all'anagrafe ma nelle stesse condizioni fisiche di un 80enne, ce l'ha fatta. Sammy infatti ha la progeria, rarissima sindrome di invecchiamento precoce (cinque i casi in Italia, circa 70 nel mondo): ma ora è il primo malato di progeria a subire un intervento al cuore.«Ero consapevole del fatto che il mio cuore avrebbe potuto fermarsi da un momento all'altro - afferma il 23enne - Mi sono detto: qui ce la giochiamo tutta. È stata una scelta molto difficile». L'operazione, trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica, è stata eseguita il 28 gennaio. «Era molto difficile - spiega Musumeci - perché le condizioni fisiche di Sammy comportavano rischi aggiuntivi a causa delle arterie molto piccole». La complessità dell'intervento aveva spinto il centro di Boston presso cui Sammy è in cura ad avanzare perplessità sull'esecuzione. «Poi, grazie ad alcuni ricercatori con cui collaboriamo - dice Sammy - «abbiamo saputo dell'equipe che fa miracoli». Il team del San Camillo ha ritenuto l'operazione fattibile, anche se con un rischio molto alto. «Il giorno dell'intervento ero tranquillo - racconta Sammy - Dopo il dolore è stato molto grande, ma a distanza di una settimana mi vedete: posso parlare, camminare e sono felicissimo». E così ora Sammy, il paziente più longevo con tale patologia, si definisce una sorta di patriarca e sente di avere - e dare - «speranze». L'intervento, sottolinea, «è una pietra miliare per la ricerca sulla progeria». Ora tornerà a Boston per i controlli: «Ma ho voglia di rientrare al più presto a Roma».riproduzione riservata ®