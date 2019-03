Samira, si cerca in casa del marito cani e ruspe per trovare il cadavere

Mario Fabbroni

Sono stati i cani ad avvalorare i sospetti, quelli addestrati nella ricerca di cadaveri: gli animali infatti hanno dato riscontri, fiutando qualcosa in una casa di Settimo Torinese dove i carabinieri stanno cercando il corpo di una donna di origini marocchine, scomparsa da 17 anni. Di Samira Sbiaa, infatti, non si hanno più notizie dall'aprile 2002: secondo la sorella, viveva segregata in casa.

Perciò è indagato per omicidio l'ex guardia giurata ed ex marito Salvatore Caruso, 68 anni. Ne ha dato notizia, in una diretta tv, la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto'. I militari, assistiti da tecnici del Comune piemontese, si stanno concentrando anche nel giardino, tanto che è al lavoro pure un camion per lo spurgo delle acque nere di un pozzo, mentre i cani sono in forza al nucleo cinofilo dell'Arma di Bologna e sono gli unici in tutta Italia capaci di fiutare tracce di sangue e di cadaveri in stato di decomposizione. L'ipotesi più fondata - da parte degli investigatori - è quella che il cadavere di Samira Sbiaa, che Salvatore Caruso sposò in Marocco nel 2000, possa essere stato murato in un punto della casa di via Patrarca a Settimo Torinese. «Si tratta - ha spiegato il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando - di un'abitazione particolare, piena di ingombri. Per questo motivo abbiamo chiesto al comune di Settimo di intervenire dal punto di vista sanitario. La situazione è piuttosto complicata, ma ci sono delle risultanze che ci hanno convinti ad aprire il fascicolo per omicidio a carico dell'uomo».

Qualche giorno fa, nella casa di via Petrarca, i militari avevano sequestrato 4 pistole, due carabine, un fucile e diversi proiettili. Va anche detto che nessuno, tra i familiari della 32enne (nel 2002), ha mai presentato denuncia circa la sua scomparsa.

