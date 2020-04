«L'e-commerce ha registrato un vero e proprio boom, con una inevitabile difficoltà di gestione. Per la spesa consegnata a domicilio ci stiamo assestando sulle due settimane perché abbiamo registrato una esplosione della domanda». Sami Kahale, a.d. di Esselunga affronta uno dei temi più caldi - per tutti i distributori - della spesa ai tempi del coronavirus, quella dell'ordinazione on line (e-commerce) e della consegna a domicilio, quasi sconosciuta in Italia, ma che probabilmente diventerà un'abitudine anche conclusa l'emergenza. «Basti pensare che il mercato alimentare online in Italia vale circa l'1% del totale, mentre i mercati più avanzati in Europa e nel mondo si attestano tra il 4% e l'8%. In Esselunga siamo al 4% e le richieste ricevute in queste settimane ci porterebbero sopra al 20% del totale, cinque volte il livello attuale. Noi stiamo predisponendo interventi eccezionali per potenziare l'e-commerce».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 05:01

