Salvini: «Un fondo Uefa per i danni commessi dagli hooligans»

La Uefa risarcisca i danni provocati dagli ultras in trasferta al patrimonio di beni culturali e al decoro urbano delle città che ospitano i match delle coppe internazionali. Dopo gli atti vandalici subiti dalla Capitale negli ultimi anni ad opera di hooligans, la sindaca Virginia Raggi e il vice premier Matteo Salvini ieri si sono incontrati al Viminale per mettere a punto questa proposta. Contemporaneamente l'introduzione di un Daspo anti violenti farebbe etichettare come persona non più gradita sul territorio cittadino chi viene fermato mentre copie atti vandalici. Le devastazioni più recenti risalgono a dicembre scorso attorno allo stadio Olimpico, in occasione della partita di Europa League tra Lazio e Eintracht Francoforte. Senza dimenticare gli ultras del Feyenoord che nel 2015 danneggiarono la Barcaccia a piazza di Spagna.

«Roma deve fronteggiare i turisti incivili e le tifoserie violente in occasione delle partite internazionali. Possibili soluzioni sono al vaglio degli uffici: tra le ipotesi, l'obbligo del pagamento immediato delle sanzioni e un ancora più efficace Daspo per allontanare i barbari», spiegano Campidoglio e Viminale. Nei prossimi giorni verranno mettessi a fuoco gli «strumenti normativi più efficaci».(P. L. M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA