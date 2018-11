Salvini: «Un bollino rosso sulle denunce di stalking perché si agisca in tempo»

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bollino rosso sulle denunce di stalking e in generale di violenza contro le donne. Una marca che significa priorità assoluta sulle altre denunce. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato l'iniziativa ieri a Milano a margine del concerto di apertura della campagna Non sei da sola 2019 della Regione Lombardia contro la violenza di genere.«Porterò al Consiglio dei ministri il prima possibile un intervento a difesa delle donne perché sui fascicoli dei magistrati le denunce di stalking e di violenza contro le donne non finiscano all'ultimo posto». «Se ci sono segnalazioni dettagliate, documentate e approfondite - ha spiegato il vicepremier - hanno la priorità assoluta perché di donne ferite, attaccate con l'acido e anche ammazzate ne abbiamo contate anche troppe». L'idea vine dai colori usati nei pronto soccorso per assegnare un livello di priorità ai pazineti. «In caso di violenza domestica e violenza contro le donne, ci deve essere il codice rosso per intervenire prima che sia troppo tardi» ha spiegato.