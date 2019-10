Salvini spara a zero sul Governo: «Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell'Interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine».

Un attacco frontale a cui ha risposto il premier Conte: «Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile. Tagli alla sicurezza? Abbiamo varato gli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari alle forze dell'ordine per il 2018, e indovinate chi doveva farlo e non l'ha fatto...». «La Capitale si presta ormai al racconto di scene da paese Sud Americano mentre la sindaca Raggi parla di far iniziare le lezioni universitarie un po' piu' tardi per alleggerire il traffico nelle ore di punta. È necessario un Consiglio straordinario dell'Assemblea Capitolina». Cosi' Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

