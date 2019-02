Salvini: «Siamo una squadra» Grillo contestato: ci hai tradito

Spaccato, lacerato: ecco il Movimento 5Stelle dopo il voto con cui gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso che l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini per il caso Diciotti andava respinta. Linea poi sposata dai senatori grillini della giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama che, ieri, hanno ufficializzato il no al processo col loro voto. Lo specchio della situazione sta tutto nella contestazione subìta da Beppe Grillo davanti al Teatro Brancaccio di Roma, dove il garante del Movimento era in cartellone per il suo spettacolo: «Ci hai tradito», urlava la folla.

«Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli, quindi ringrazio per la fiducia alla squadra», ha affermato Salvini dopo il risultato di 16 voti a favore (4 della Lega, 6 del M5s, 4 di FI, uno di Fdi e uno delle autonomie) alla proposta del presidente Gasparri di dire no. I sei contrari appartengono ai 4 esponenti del Pd, a Pietro Grasso (LeU) e Gregorio De Falco (ex M5s).

